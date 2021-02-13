Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

Введение гибкой ставки страховых взносов за работников может привести к увеличению пенсий, считает ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.

Она считает, что одним из механизмов повышения пенсий может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей. Он позволит проводить гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. "Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности", - пояснила эксперт РИА Новости.

Екатерина Хейфец уверена, что это также поможет снизить теневую занятость.

А вот повышать налоги или отменять льготы по налогам для крупных, в том числе добывающих компаний, эксперт считает нецелесообразным. Популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Она отмечает, что даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", - отметила эксперт.

Как считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, надо идти путем повышения эффективности труда, заработной платы, чтобы люди имели возможность накопить на старость и заработать трудовую пенсию в размере не менее 40-50 процентов от заработной платы. "Подушка безопасности" должна создаваться в период той части жизни человека, пока он трудится, и это могут быть модели, в том числе, в области страхования по случаю потери работы, по состоянию здоровья, по необходимости длительного ухода. Что имеется в виду? Когда человек работает, у него должна быть возможность часть зарплаты отложить на эти цели и, может быть, с участием работодателя. Надо создать простой, понятный и удобный механизм формирования страховых накоплений", - рассказал сенатор "Российской газете".