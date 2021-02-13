Новости

Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки 08:00
Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса 07:58
Пробки в Москве субботним утром достигли 9 баллов 06:51
Новейшим украинским самолетам запретили взлет 06:40
Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных 05:50
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу 05:32
Пушков объяснил суть внутренней политики США 04:55
Подъем заболеваемости COVID-19 в России связали с началом оттепелей 04:15
В капиллярах скончавшихся от коронавируса пациентов нашли микротромбы 03:38
Психолог назвал готовые остаться в масках категории россиян 03:34
Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях 02:40
Чемпион Олимпиады-80 пропал в Подмосковье 02:31
Врач: Коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго 02:28
УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мусаева на один матч 02:10
В США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо 01:53
Адвокаты Трампа за 3,5 часа изложили свою позицию в сенате США 01:37
На Кубе произошло отключение интернета и мобильной связи 00:01
Американцы выяснили, почему женщины в ДТП страдают чаще, чем мужчины 12.02.2021
Мишустин расширил ответные санкции против компаний Украины 12.02.2021
Политолог Григорьев: Поведение Навального в суде крайне недостойно 12.02.2021
В Москве выпало рекордное количество снега за сутки 12.02.2021
Константин Костин: Навальный - это провокатор без политических перспектив 12.02.2021
Минпромторг подготовил правила обязательной маркировки велосипедов 12.02.2021
Пик снегопада не пройден, его ожидают в столицу в субботу 12.02.2021
Беларусь отложила соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России 12.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки

Текст: Марина Трубилина
Фото: Ангелина Зеленькова /РГ Фото: Ангелина Зеленькова /РГ
Фото: Ангелина Зеленькова /РГ

Несколько десятков жалоб на опасные детские площадки уже поступило в Общественную палату. В конце января ею совместно с НП "ЖКХ-Контроль" была запущена горячая линия, куда можно сообщать о плохом состоянии площадок.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Утвержден стандарт участия граждан в развитии городской среды

За это время в ОП обратились около 40 человек. Часто люди жалуются на то, что площадки устаревшие, некоторые стоят еще с советских времен. Целый ряд жалоб - на качели на жестких подвесах, которые были запрещены еще в 2013 году. Часто вместо песка или резинового покрытия дети бегают по бетону. "Многие отмечают отсутствие освещения, то, что площадки расположены слишком близко к контейнерным площадкам, парковкам, а некоторые стоят прямо на коммуникациях, что может привести к трагедиям, если, например, будет прорыв теплотрассы", - рассказывает председатель комиссии "ЖКХ Контроль" по контролю за реализацией проекта "Формирование комфортной городской среды" Михаил Борисов.

К примеру, жительница Череповца сообщила, что около площадки сделали парковку, так что дети дышат выхлопными газами. В Новороссийске на площадке - полуразрушенный неровный бетон с ямами и выступами. В городе Заречный Пензенской области на площадке несколько 20-метровых сухих деревьев. В одном из игровых комплексов Дзержинска Нижегородской области торчат шурупы, на мостике, где бегают дети, не хватает досок, а в самом Нижнем Новгороде площадку окружили бордюрами с очень острыми и травмоопасными углами.

"Мы видим, что родителей беспокоит не только работа механизмов и конструкций на площадках, но и их использование не по назначению: распитие спиртных напитков, курение, выгул домашних животных и т.п. Так что возможно, наш проект будет расширяться, общественный мониторинг по безопасности дворов и площадок станет более комплексным", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

После проверки жалоб активистами "ЖКХ-Контроль" будут направлены запросы в местные органы власти и управляющие компании. Если те не примут меры, опасные площадки отметят на общедоступной электронной карте, которая будет запущена в марте. На днях начал работать новый номер "горячей линии" 8 (800) 737-77-66, на которую можно бесплатно позвонить с жалобой из любого региона России. Сообщения также можно оставить на сайте Общественной палаты.

Запускается единый портал для голосований по благоустройству

Предполагается, что мониторинг площадок будет продолжаться до конца года. По его итогам организаторы хотят разработать рекомендации по изменению требований к безопасности детских площадок, а также по изменению программ по благоустройству. Сейчас ремонт площадок входит только в дополнительный перечень работ по благоустройству, который используют лишь 2-3% регионов, отметил Борисов.

Взяться за проект заставила удручающая цифра, отметила Разворотнева: ежегодно на детских площадках происходит 40 тысяч несчастных случаев, некоторые заканчиваются гибелью детей.

Экономика ЖКХ Президент Общественная палата

Главное сегодня

Пушков объяснил суть внутренней политики США
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Пробки в Москве субботним утром достигли 9 баллов
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера