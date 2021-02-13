Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки

Несколько десятков жалоб на опасные детские площадки уже поступило в Общественную палату. В конце января ею совместно с НП "ЖКХ-Контроль" была запущена горячая линия, куда можно сообщать о плохом состоянии площадок.

За это время в ОП обратились около 40 человек. Часто люди жалуются на то, что площадки устаревшие, некоторые стоят еще с советских времен. Целый ряд жалоб - на качели на жестких подвесах, которые были запрещены еще в 2013 году. Часто вместо песка или резинового покрытия дети бегают по бетону. "Многие отмечают отсутствие освещения, то, что площадки расположены слишком близко к контейнерным площадкам, парковкам, а некоторые стоят прямо на коммуникациях, что может привести к трагедиям, если, например, будет прорыв теплотрассы", - рассказывает председатель комиссии "ЖКХ Контроль" по контролю за реализацией проекта "Формирование комфортной городской среды" Михаил Борисов.

К примеру, жительница Череповца сообщила, что около площадки сделали парковку, так что дети дышат выхлопными газами. В Новороссийске на площадке - полуразрушенный неровный бетон с ямами и выступами. В городе Заречный Пензенской области на площадке несколько 20-метровых сухих деревьев. В одном из игровых комплексов Дзержинска Нижегородской области торчат шурупы, на мостике, где бегают дети, не хватает досок, а в самом Нижнем Новгороде площадку окружили бордюрами с очень острыми и травмоопасными углами.

"Мы видим, что родителей беспокоит не только работа механизмов и конструкций на площадках, но и их использование не по назначению: распитие спиртных напитков, курение, выгул домашних животных и т.п. Так что возможно, наш проект будет расширяться, общественный мониторинг по безопасности дворов и площадок станет более комплексным", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

После проверки жалоб активистами "ЖКХ-Контроль" будут направлены запросы в местные органы власти и управляющие компании. Если те не примут меры, опасные площадки отметят на общедоступной электронной карте, которая будет запущена в марте. На днях начал работать новый номер "горячей линии" 8 (800) 737-77-66, на которую можно бесплатно позвонить с жалобой из любого региона России. Сообщения также можно оставить на сайте Общественной палаты.

Предполагается, что мониторинг площадок будет продолжаться до конца года. По его итогам организаторы хотят разработать рекомендации по изменению требований к безопасности детских площадок, а также по изменению программ по благоустройству. Сейчас ремонт площадок входит только в дополнительный перечень работ по благоустройству, который используют лишь 2-3% регионов, отметил Борисов.

Взяться за проект заставила удручающая цифра, отметила Разворотнева: ежегодно на детских площадках происходит 40 тысяч несчастных случаев, некоторые заканчиваются гибелью детей.