Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров"

Самый известный, наряду с "Графом Монте-Кристо", роман Александра Дюма-отца "Три мушкетера" ждет новая экранизация - высокобюджетная. Предприятие на балансе французской компании Pathé - проекту дан зеленый свет. Съемки стартуют в конце лета во Франции.

Каст тоже определен. Как передает Variety, д'Артаньяна сыграет лауреат Каннского МКФ Франсуа Сивиль ("Париж: город мертвых"), Миледи - Ева Грин, а Венсану Касселю отошла роль Атоса.

В остальных ролях: Пио Мармам - Портос, Ромен Дюрис - Арамис, Вики Крипс - Анна Австрийская, Луи Гаррель - Людовик XIII, Оливер Джексон-Коэн - герцог Бекингем, 28-летняя лауреатка Венецианского МКФ Лина Худри ("Гагарин") - Констанция.

Пока запланированы две части - "Три мушкетера - д'Артаньян" и "Три мушкетера - Миледи" (The Three Musketeers - D'Artagnan, The Three Musketeers - Milady), снимать их будут параллельно. Бюджет - 60 000 000 евро (73 000 000 долларов).

Права на прокат уже купили Германия и Испания.

Режиссер - Мартен Бурбулон ("Любовь вразнос", анонсированный "Эйфель"), сценарий пишут Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, ранее сотрудничавшие с Бурбулоном на "Разводе по-французски".

Как заверили продюсеры, картины не обойдутся без свежих актуальных ноток - к уже известным и любимым нам героям добавятся новые. В том числе чернокожий, естественно, - в образе Луи Анниабы, "первого французского негра-мушкетера", реального исторического персонажа, принца Ассини (ныне - Кот-д'Ивуар), "обладавшего даром исцеления и прозванного колдуном Версаля".

Отмечено, что экранизация данная - самый масштабный и амбициозный кинопроект на территории континентальный Европы с момента начала пандемии.

Роман был впервые опубликован в 1844 году и с тех пор экранизировался и адаптировался во всех мыслимых форматах сотни раз. Первая картина по книге вышла в 1898-м.

Напомним, что свою версию "Трех мушкетеров" посулил и Netflix.