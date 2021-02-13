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13.02.2021,  
15:11
Текст:  Алексей Моисеев

Хуситы опубликовали видеоотчет об уничтожении саудовского беспилотника

В Йемене хуситы сбили очередной беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии. В видеоотчете они продемонстрировали, как это происходило.

Первоначально цель была обнаружена и взята на сопровождение с помощью прицельной тепловизионной системы. Затем по ней выпустили управляемую ракету. На кадрах видно, как сработал твердотопливный ускоритель, а затем включился основной двигатель.

Старт проходил в ночных условиях, и оператор, присутствующий на позиции, снимал так, чтобы зрители не могли определить тип пусковой установки и примененного средства поражения.

Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что это не одна из известных систем советского производства.

Через некоторое время ночное небо озарила яркая вспышка - цель была уничтожена. Тепловизор также запечатлел момент встречи ракеты с БПЛА. Видно, что сила взрыва столь мощная, что пораженный дрон распадается на несколько кусков.

Фото: Григорий Василенко \ РИА Новости
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Утверждается, что сбитая крылатая машина является аппаратом китайского производства СН-4, который используют для разведывательных и ударных задач, подвешивая на него корректируемые боеприпасы различных типов.

Предыдущая подобная саудовская потеря произошла в конце декабря прошлого года. Тогда удалось обнаружить место падения беспилотника и точно определить его тип.

В декабре хуситы аналогичным образом засекретили тип применяемого зенитно-ракетного комплекса.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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