Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии

Специалисты не исключают возможности возникновения новой пандемии. Теоретически такая опасность существует как из-за изменчивости COVID-19, так и из-за вероятности появление другого вируса.

Это мнение высказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"На 100 процентов сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что сейчас человек не может влиять на эволюцию вирусов, а значит возможно появление их новых видов. Так появился коронавирус, приведший к эпидемии.

Но при этом Владислав Жемчугов считает, что возникновение нового, более опасного штамма существующего коронавируса, способного привести к пандемии, маловероятно.

"На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус", - считает иммунолог.