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13.02.2021 09:50
Рубрика: Общество

Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты не исключают возможности возникновения новой пандемии. Теоретически такая опасность существует как из-за изменчивости COVID-19, так и из-за вероятности появление другого вируса.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Это мнение высказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"На 100 процентов сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что сейчас человек не может влиять на эволюцию вирусов, а значит возможно появление их новых видов. Так появился коронавирус, приведший к эпидемии.

Но при этом Владислав Жемчугов считает, что возникновение нового, более опасного штамма существующего коронавируса, способного привести к пандемии, маловероятно.

"На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус", - считает иммунолог.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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