Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля"

Более семи лет потребовалось властям Южной Кореи, чтобы решиться возобновить движение пассажирских судов между Инчхоном и Чечжу после крушения парома "Севоль" в апреле 2014 года.

Напомним, что в результате инцидента погибли и пропали без вести более 300 человек, большинство из которых составили школьники старших классов, направлявшиеся на отдых. Трагедия стала шоком для всей корейской нации, выявив множество проблем в системе организации морских перевозок и прочих сферах.

Как сообщили в Инчхонском отделении министерства морских дел и рыболовства, рейсы Инчхон - Чечжу возобновятся ориентировочно с сентября этого года. Оператором линии будет компания Hydex Storage, которая завершает строительство нового парома, предназначенного специально для этого маршрута.

Новое судно водоизмещением 27 тысяч тонн будет по размерам в четыре раза превышать погибший "Севоль", который, напомним, был изначально построен в Японии, проработал в Стране восходящего солнца и затем его выкупили корейцы. Новый паром будет способен перевозить до 810 пассажиров и 200 стандартных контейнеров. Его длина составит 170 и ширина 26 метров.

Паром будет выходить из Инчхона до Чечжу три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.