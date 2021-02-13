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13.02.2021 13:13
Рубрика: Культура

Издана автобиография солиста Iron Maiden Брюса Дикинсона

Текст: Александр Алексеев
Если увлечение чтением книг снова вернется к людям, то это произойдет уже не только благодаря хорошим писателям, но и музыкантам.
Фото: предоставлено издательством АСТ Фото: предоставлено издательством АСТ
Фото: предоставлено издательством АСТ

Ведь у звезд рока, рэпа, R&B и танцевальной попсы - тысячи зрителей на каждом концерте, внушительные тиражи альбомов и синглов, масса фанатов в социальных сетях! А с недавних популярные артисты полюбили и писать книги о себе. Теперь в русском переводе вышла автобиография Брюса Дикинсона из Iron Maiden. Певца по прозвищу "Сирена", который сочиняет романы, киносценарии, управляет самолетом Boeing, а однажды пилотировал его в московский аэропорт Шереметьво под занавес очередного мирового турне Iron Maiden. Очень хотелось узнать из его автобиографии о том, когда же он все успевает?

В честь выхода книги новый Брюс Всемогущий провел небольшой тур по Европе. Немного пел, иногда читал фрагменты из своей книги, получившей название "Зачем нужна эта кнопка?". Когда позволяла пандемия, наведался и в нашу страну. Рассказал обозревателю "РГ" о том, как работал: "Обычно я пишу, когда мне это необходимо делать, как говорится, "кровь из носу", и для конкретных проектов. А в других случаях я долго думаю о том, что бы мне написать, и у меня это никогда не получается. Так что с автобиографией было не просто: меня никто не торопил, я никому ничего не был обязан, поэтому можно сказать, мне приходилось дисциплинировать себя, а в отдельных случаях и заставлять. Но постепенно мне и самому стало очень интересно…"

И уточнил: "Я сел и стал вспоминать истории из своей жизни, начиная с того, что помнил про детство. Ну, и так постепенно двинулся дальше…"

Теперь книга, наконец-то вышла и в России. Повествование Брюс ведет в хронологическом порядке. Непринужденно смешивает воспоминания с остроумными наблюдениями, полезными советами и интересными размышлениями. Невозмутимо дает уроки вокального мастерства, высказывает мнение об устройстве шоу-бизнеса и истинном стиле группы Iron Maiden. И даже о том, как проводит курсы обучения новых пилотов.

Фото: предоставлено издательством "О.Г.И"
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Но при этом Брюс Дикинсон надолго не задерживается ни на одной теме. От этого чтение становится легче и комфортнее, но внимательному читателю хочется еще мыслей и подробностей. Чуть дольше Дикинсон рассказывает лишь о поре, когда у него была диагностирована онкология (две опухоли - в языке и в лимфоузле с правой стороны шеи, - прим. ред.). Вспоминает о лечении и выдает афоризм - "жизнь слишком коротка, чтобы злиться на раковую опухоль", - который, возможно, станет моральной поддержкой людям, тоже оказывающимся в сложных жизненных ситуациях. Но в целом у книги есть и некоторая недосказанность, ощущение, что Дикинсон мог бы написать и больше, но в какой-то момент все-таки остановил себя. А жаль.

Впрочем, похоже, в Англии тоже знают строчки из нашей песни "первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом…" О своих женах и детях Брюс Дикинсон, кстати, в этой книге решил не рассказывать…

Кстати

Вышли также любопытные автобиографии Светланы Сургановой, Мэрайи Кери, Принса, Элтона Джона, Трики, Джессики Симпсон, Надежды Бабкиной, Александра Пескова, Натальи Гулькиной и других.

Культура Литература Музыка с Александром Алексеевым

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