Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии

На проходящем в настоящее время в Пхеньяне Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын продолжил практику критики положения дел в стране и сделал выговоры подчиненным, призвав контрольные органы отслеживать ситуацию в экономике, выявлять нарушения и сурово наказывать за них. Кроме того, своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, которые совсем недавно были назначены на должности.

Похоже, что обозначившаяся еще в прошлом году практика, когда лидер страны публично указывает на проблемы и недостатки, официально признавая произошедшие провалы, стала для Ким Чен Ына обычным подходом. С 8 января в Пхеньяне проходит 2-й Пленум ЦК ТПК, который должен выработать конкретные меры по реализации целей, поставленных на съезде партии. Ким же использовал это мероприятие для новой "головомойки" подчиненным, предупредив их о последствиях.

В частности, Киму не понравился выработанный кабинетом министров КНДР план экономического развития страны, про который было сказано, что в нем "ничего особо не поменялось".

По мнению лидера, министры "не выполнили свою руководящую роль", а при формировании конкретных показателей где-то "нереально завысили цели", а где-то наоборот установили ожидаемые данные на слишком низком уровне. В частности, в сельском хозяйстве цели по производству зерновых были нереально завышены, а в сфере электроэнергетики и строительства были приняты слишком низкими. По поводу первых было сказано, что неизбежно следует ожидать "бюрократизма и показухи", а по поводу вторых отмечено, что это является "пораженчеством".

Интересно, что до этого Ким на пленуме ЦК ТПК призвал усилить законодательный контроль за реализацией плана экономического развития, а контрольным органам, включая прокуратуру, была поставлена задача выявлять "незаконные действия в экономической деятельности" и строго наказывать за них. Обращаясь к парторганизациям, Ким сказал, что они не выполнили свои обязанности, что и стало причиной проблем в экономике, которая осталась без должного партийного руководства.

При этом Ким не стал дожидаться прокурорских проверок и судов, сам начав наказывать. Так, с поста руководителя Отдела экономики ЦК Партии был снят Ким Ду Иль, которого назначили на эту должность всего лишь месяц назад. Вместо него был назначен секретарь ЦК ТПК О Су Ён.

Показательный разнос подчиненным после Кима продолжил и один из ближайших помощников лидера КНДР секретарь ЦК ТПК Чо Ён Вон, который по итогам 8-го съезда партии резко набрал свой политический вес и влияние. СМИ КНДР разместили фотографии, на которых видно, как Чо жестко критикует собравшихся, тогда как отстраненный с поста руководителя отдела экономики ЦК Ким Ду Иль все это слушает с мрачным выражением лица.

Судя по другим публикациям СМИ КНДР, от Кима досталось не только экономистам, но и представителям контрольных органов и вообще функционерам партии в целом.

Генеральный прокурор КНДР У Сан Чхоль тут же пообещал тщательно проконтролировать "специальные органы" на предмет выявления с их стороны фактов незаконной деятельности.

Произошли и ряд кадровых изменений. Так, глава МИД КНДР ЛИ Сон Гвон стал постоянным членом Политбюро ЦК ТПК, тогда как ранее был кандидатом в члены ПБ. Заведующий международным отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам стал кандидатом в члены Политбюро.

Как считают зарубежные эксперты, новый стиль Ким Чен Ына направлен в том числе на усиление контроля за внутриполитической и общественной ситуацией в КНДР, а также за деятельностью высокопоставленных чиновников.

"Всё это означает, что теперь КНДР будет активно использовать различные правовые механизмы для наказания ответственных при возникновении проблем при реализации экономического плана", - отметил известный южнокорейский эксперт по КНДР Чон Сон Чхан.

Можно также ожидать, что Ким Чен Ын еще неоднократно в нелестных выражениях расскажет о том, что происходит в стране, а это затем будет процитировано всеми СМИ КНДР.