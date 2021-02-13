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13.02.2021 11:45
Рубрика: Власть

Косачев: Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения России и ЕС

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Вот цепочка заявлений вчерашнего дня:
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости

Первое. "Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет", - сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Второе. "Минские соглашения практически невозможно выполнить в их нынешнем виде", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Так и хочется после этого увидеть третье заявление, от западных коспонсоров Минского процесса: "Отказ Украины от своих обязательств по минским соглашениям не является приемлемым!"

Нет, дети, политика - это очень грязное дело. Сюрприз, сюрприз! В ходе вчерашней же дискуссии в Совбезе ООН группа стран, входящих в НАТО, обвинила в невыполнении минских соглашений не Украину, а Россию.

А благодарный Ермак тут же сделал встречный пас: "США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении этого военного конфликта".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Итак. Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что разделяют не их и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на Юго-Востоке их страны. Которую они потеряли.

Как тут не вспомнить меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера: "Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия потеряла Украину, Европа потеряла Россию, а мир потерял стабильность". Замечу, что среди потерявших он не назвал США.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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