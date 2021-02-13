Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости поддерживать педагогов детских садов и повышать авторитет профессии дошкольного воспитателя.

Об этом Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сказала в видеообращении к участникам очных туров и организаторам всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года", который проводят Министерство просвещения РФ и профессиональный союз работников народного образования в Перми.

"Очень важно, чтобы он (конкурс - "РГ" ) продолжал способствовать повышению значимости и престижа профессии работников дошкольных образовательных организаций. Необходимо поддерживать тех, кто воспитывает новое поколение, будущее нашей страны. Их ежедневный ответственный труд, теплота, забота о детях должны иметь достойную и самую высокую оценку", - сказала Кузнецова.

По ее словам, обновленная Конституция провозгласила детей главным приоритетом государственной политики. Поэтому развитие и воспитание ребенка - одна из важнейших государственных задач. "Роль воспитателя в этом процессе сложно переоценить", - подчеркнула Кузнецова.