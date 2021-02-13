Лавров приветствовал настрой администрации США по защите климата

Различные аспекты реализации Парижского соглашения по климату затрагивались в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, состоявшегося по американской инициативе.

Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ.

При этом отмечалось, что Россия как один из лидеров данного процесса открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Достигнута также договоренность о налаживании контактов между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26 сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Глазго, отмечается в информации МИД.