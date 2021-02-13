Марш антифашистов блокировал центр столицы Болгарии

Шествие антифашистов заблокировало центр Софии. Его участники призвали власти не допустить акцию неонацистов, известную под названием "Луков марш".

"Вялые потуги столичной администрации запретить "Луков марш" напоминают неуклюжую попытку умыть руки, - говорится в распространяемых среди собравшихся листовках. - Язык вражды, формирование крайне правых и человеконенавистнических организаций, присутствие опасных индивидов на софийских улицах - это факт".

Шествие сопровождалось проигрыванием культовой композиции "Белла чао". "Фашизм - не мнение, а преступление, фашизм убивает - власть прикрывает", - скандировали демонстранты, в рядах которых, в том числе, были представители местной социалистической партии, русофильских движений.

Генерал Христо Луков известен своими симпатиями к Третьему рейху, приверженностью идеям национал-социализма. Прошлый год стал первым за 17 лет, когда марш в его память по улицам Софии проведен не был.