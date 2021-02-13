Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников

Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов до 20 апреля должны внести в правительство предложения о повышении оплаты труда отдельных категорий бюджетников для неукоснительного соблюдения указов президента. Поручение дано по итогам прошедшего в пятницу заседания кабмина.

До 1 апреля Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры представят в Минтруд детальную информацию об уровне заработных плат работников бюджетной сферы для обобщения.

В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной.

"Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - напомнил он.

- Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, - указал глава кабмина руководителям министерств, ведомств и губернаторам. - Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.