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13.02.2021 16:11
Рубрика: Общество

Минздрав сообщил о рисках реабилитации после COVID-19 в фитнес-центрах

Текст: Ирина Невинная
Вопрос возможности реабилитации в фитнес-центрах пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, требует серьезной проработки, - заявили сегодня в Минздраве, предупредив, что подобные мероприятия требуют особой подготовки специалистов и мультидисциплинарного подхода.
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости

"Проведение реабилитации возможно только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую реабилитацию, - заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова. - Реабилитационные центры должны быть оснащены определенным оборудованием, которого чаще всего нет в фитнес-центрах: имеющиеся тренажеры предназначены для здоровых людей и не могут обеспечить те минимальные нагрузки, на которые способны пациенты после перенесенной инфекции, это могут сделать только специальные медицинские аппараты".

Кроме того, во время прохождения курса реабилитации пациенту проводят диагностику нарушенных функций, чего в фитнесе нет в принципе, за исключением движений в пределах нормальной функции, - подчеркивает главный реабилитолог.

Иванова также отметила, что во время реабилитации восстанавливаются утраченные функции различных органов и систем - это не только физическая. двигательная активность, но и, в частности, работа дыхательной системы. Поэтому для выполнения программы важно наличие мультидисциплинарной команды специалистов.

"Обеспеченность квалифицированными специалистами имеет большое значение. В реабилитационных центрах работают специалисты, подготовленные для здравоохранения, для оказания лечебно-восстановительной помощи", - подчеркнула Галина Иванова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Реабилитация пациентов после COVID-19 - это, в первую очередь, именно медицинская реабилитация, она требует соблюдения определенного порядка организации. Этот порядок закреплен в Приказе Минздрава России от 31.07.2020 N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых". "Вопрос возможности реабилитации пациентов после COVID-19 в фитнес-клубах во многом зависит от того, смогут ли эти клубы выполнять требования, предусмотренные Порядком организации реабилитации, имеют ли они необходимое материально-техническое оснащение и подготовленных специалистов", - говорится в сообщении Минздрава.

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