Москва направила запрос в Twitter после заморозки аккаунта делегации РФ в Вене

Москва направила запрос в Twitter из-за приостановки официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, запрос уже направлен в компанию.

"Надеемся, что это исключительно техническая проблема", - добавила а Захарова.

О приостановке действия учетной записи на своей странице в Twitter указал руководитель делегации Константин Гаврилов.

Причиной этого могла стать "альтернативная позиция Москвы по военно- политической ситуации в Европе на семинаре ОБСЕ по военным доктринам", предположил эксперт.