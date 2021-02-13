Обнаруженный у норок в Польше штамм коронавируса может передаваться людям

Штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, коронавирус был обнаружен у норок на ферме в Поморском воеводстве в конце прошлого месяца. Более 5,8 тысячи животных решено было уничтожить. Всего в Польше действуют 350 подобных пушных ферм.

Ранее в Дании признали ошибкой уничтожение всех норок из-за коронавируса. Министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен признал, что ликвидация здоровых особей норки в стране было напрасным. По его словам, правительство не имело юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных.