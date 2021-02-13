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13.02.2021 16:26
Рубрика: Культура

Оззи Осборн впервые выпустил видео с рэпером Post Malone

Текст: Александр Алексеев
Оззи Осборн совместно с рэпером Post Malone представил клип на песню It"s a Raid. И это старый добрый Осборн. Шумный, крикливый, резвый, мелодичный и по-рокерски напористый. Трек вошел в альбом музыканта Ordinary Man 2020 года, но снять видео Оззи решил только сейчас.

Оззи Осборн всегда остается самим собой, с кем бы он ни сотрудничал. И любого музыканта перемалывает на свой лад. Не назидательно, а как-то само собой. Вот и модный рэпер Post Malone в треке It"s Raid уже не читает рэп, а поет, стараясь поспеть за Оззи! Голосит, как этого никогда не делал! Вот и подумалось: дай Осборну посотрудничать по очереди с лучшими рэперами, так постепенно никакого рэпа в мире вообще не останется!

Фото: Сергей Савостьянов
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Все будут стараться уже не читать строчки, а петь их - как "великий и ужасный" Оззи Осборн.

Песня при этом не очень выдающаяся. Зато клип увлекательный. Из-за COVID-19 его решили сделать анимационным: так безопаснее. Сюжет вполне традиционный: полиция, погони, повышенные скорости. Он основан на реальных событиях - во время записи альбома Black Sabbath "Vol. 4" Оззи, не очень приспособленный к быту, нажал на "тревожный сигнал", приняв его за кнопку включения кондиционера! И сразу все также завертелось!

На вызов примчались полицейские, повергнув музыкантов в панику, поскольку у них находились запрещенные препараты… Частично эту историю Оззи Осборн и отразил в клипе… Но мы же ждем от него не мемуаров и шуточек, а нового альбома!?

Конкретно

Оззи Осборн сейчас работает в Англии над новым диском. Но страдает болезнью Паркинсона (грехи молодости дают о себе знать, поэтому ходит не важно, есть и другие трудности), запись идет медленно. Но певец твердо намерен ее завершить!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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