Песков заявил о праве Богомолова на свою точку зрения

Манифест режиссера Константина Богомолова о современной Европе - его точка зрения, заявил журналистам, отвечая на их вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Богомолов имеет свою точку зрения. Не думаю, что это вопрос, который стоит на повестке Кремля - комментировать эту точку зрения", - сказал Песков.

Важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимания точку зрения друг друга, высказывать мнения так, чтобы это не нарушало законы, подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Это точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, который имеет много поклонников, поэтому он имеет право на свою точку зрения", - заключил Песков.