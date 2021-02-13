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Рубрика: Общество

Подъем заболеваемости COVID-19 в России связали с началом оттепелей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России начнется с приходом тепла. "Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится", - рассказала РИА Новости Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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Китайские ученые доказали, что оптимальной для коронавируса SARS-CoV-2 является температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. Влажность воздуха должна быть - от 35 до 50 процентов. Это идеальные условия. Как только температура поднималась до 38 градусов, а влажность увеличивалась до 95 процентов, штамм терял свою активность.

В странах с умеренным климатом коронавирусы распространяются преимущественно с декабря по апрель, пояснил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее в журнале Physics of Fluids была опубликована модель распространения SARS-CoV-2 в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученые заявили, что коронавирус не любит жару и солнце, мороз, а еще низкую влажность воздуха и сильный ветер.

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