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13.02.2021 16:16
Рубрика: Власть

Алексей Чеснаков в своем телеграмм-канале дал "Ответ Суркова" на манифест Константина Богомолова

Поскольку вопросы журналистов про авторство т.н. "манифеста Богомолова" продолжаются, решил все-таки спросить Владислава Юрьевича об отношении к данному документу.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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И вот что он ответил.

"Я, конечно, манифест Богомолова не писал. И тем более не читал. Потому что о манифесте достаточно знать, что он типа против современной Европы. А про современную Европу достаточно знать, что она типа за Навального. (В богомоловском списке европейских тератологических заболеваний этого вида уродства вроде нет, но так о нем и без того всем известно.) А про Костю Богомолова достаточно знать, что он сам был недавно как современная Европа. То есть, был за Навального. А теперь вот он против современной Европы, которая за Навального. А он за старую довоенную Европу, которая, ясное дело, не за Навального, потому что в старину никакого Навального вообще не существовало. Если убрать из уравнения обе Европы, и старую, и новую, которые, как мне кажется, не имеют на самом деле никакого значения для решения поставленной автором задачи, то получим правильный ответ.

Итак, правильный ответ - Костя теперь против Навального. И это главное. И это очень хорошо.

И тут Костя выступает синхронно с Явлинским, который тоже был когда-то за единопартийного Навального, но теперь решительно против него. И этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая, когда тяжело запахло от навальнизма, начала энергично искать, куда бы спрыгнуть. Вот им указали куда.

А тем временем я/мы первозванные путинские ветераны, так и быть, принимаем неофита Костю в свои железные ряды. С теми же чувствами, с которыми, наверное, православная община приняла бы в свое лоно выкреста - с любовью и недоумением."

Источник: Telegram-канал Алексея Чеснакова

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