Правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге

Новости

В Ереване произошло сильное землетрясение 15:34
Из-за снегопада водители поехали по МКАД против движения 15:06
Для уборки снега в Москве могут временно перекрывать улицы и переулки 15:03
Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников 15:00
Росавиация: Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме 14:55
Александрова и Хачанов завершили выступления на Australian Open 14:45
Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля" 14:27
Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии 14:21
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя 13:57
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13:23
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ 13:23
Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией 13:10
В Москве мужчина погиб в шахте лифта 13:01
Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром 12:43
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 12:37
Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии 12:33
Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек 12:30
Москва прошла основную фазу снежного коллапса 12:13
США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа 12:13
СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию 11:39
Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 15:50
Рубрика: В мире

Правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге

Текст: Александр Саможнев
Президент Италии привел к присяге бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги в качестве премьер-министра правительства национального единства и призвал противостоять кризису и экономическому спаду, вызванному коронавирусом, сообщает Reuters.
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости

Почти все основные партии Италии сплотились вокруг Драги. В его кабинет входят законодатели, представляющие весь политический спектр, а также технократы, занимающие ключевые посты, включая министерство финансов. Теперь многое зависит от самого Драги.

Новому премьеру поручено разработать план восстановления Италии после пандемии, и он должен немедленно приступить к работе. Речь, прежде всего, идет о планах, как потратить более 200 миллиардов евро помощи из фондов Европейского Союза, направленных на восстановление экономики, связанной с рецессией.

Если Драги одержит победу, скорее всего он укрепит всю еврозону, которая уже давно обеспокоена извечными проблемами Италии. Успех также докажет скептически настроенным северным союзникам Италии, что, предлагая средства беднейшему югу, они укрепят весь блок.

Однако премьер сталкивается с огромными проблемами. Италия погрязла в худшем спаде со времен Второй мировой войны. Сотни людей до сих пор умирают от Covid-19 каждый день, кампания по вакцинации идет медленно, и у него есть только ограниченное время, чтобы разобраться с этим.

Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась

Италия должна вернуться на избирательные участки через два года, но далека от уверенности, что Драги сможет управлять коалицией, включающей партии с радикально противоположными взглядами на такие вопросы как иммиграция, правосудие, развитие инфраструктуры и благосостояние.

Президент Серджо Маттарелла попросил Драги взять на себя ответственность после того, как предыдущая коалиция рухнула на фоне межпартийных столкновений. Политик в пятницу представил свой кабинет, состоящий из 23 министров, в который вошли восемь женщин. Свидетельством политической нестабильности Италии является тот факт, что кабинет Драги является 67-м по счету с 1946 года и седьмым только за последнее десятилетие.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях