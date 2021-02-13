Премьер Японии срочно вернулся на рабочее место из-за землетрясения

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в срочном порядке прибыл в свой офис для анализа информации о произошедшем землетрясении на северо-востоке страны, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, сейсмическая активность магнитудой 7.1 была зафиксирована специалистами у берегов префектур Фукусима и Мияги. Очаг залегал в акватории Тихого океана на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. В некоторых районах из-за воздействия стихии приостановлено движение железнодорожного транспорта.

О жертвах и разрушениях данных не поступало. В администрации главы правительства создан кризисный штаб, который собирает последние данные о случившемся.