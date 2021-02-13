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13.02.2021 08:55
Рубрика: Общество

Пульмонолог рассказала о смертельно опасном виде атипичной пневмонии

Текст: Николай Грищенко

Термин "атипичная пневмония" используют с 30-х годов прошлого века. Вспышки атипичной пневмонии, особенно вирусной, отмечались в 1960 году, 2002-2003 годах, затем в 2015-м и в конце 2019 года, когда возникали самые серьезные эпидемии, спровоцированные коронавирусами.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам врача-пульмонолога Елены Заряновой, наиболее опасна разновидность атипичной пневмонии, известной как "болезнь легионеров". "Поздняя диагностика "болезни легионеров" и, как следствие этого, позднее начало антибактериальной терапии приводит к риску летального исхода. Летальность составляет от 8 до 40 процентов. В тяжелых случаях больные погибают от нарастающей дыхательной недостаточности, развития респираторного дистресс-синдрома и полиорганной недостаточности", - рассказала она KP.RU.

Как и при бактериальных "типичных" пневмониях, никакой речи о народных средствах в качестве первой линии лечения атипичной пневмонии не идет. Со стороны медицинского персонала требуется тщательный контроль за состоянием пациента и незамедлительная госпитализация при ухудшении его состояния.

Необходимо отметить, что курс этиотропной антибактериальной терапии при "атипичных" пневмониях, вызванных микоплазмой, хламидией и легионеллой, более продолжительный, чем при лечении "типичной" бактериальной пневмонии и длится от 14 до 21 дней.

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