Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией

Работа советников директоров школ по воспитанию не будет связана с идеологией. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире "Россия-1".

- Это выпускник педагогического вуза, молодой человек, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

Министр уточнил, что работа советников-воспитателей не будет связана с идеологическим контролем. Школьников недопустимо использовать в достижении каких-либо интересов.

- Именно организация внеучебной деятельности, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, ранее Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который позволит отобрать кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые вакансии будут официально введены в расписание школ в 10 пилотных регионах России с 1 марта 2021 года. Победители конкурса займут новые должности в школах Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также города Севастополя и Ставропольского края. Они смогут рассчитывать на доплату в 15 тысяч рублей в месяц. Заявки на конкурс уже подали около 5 тысяч человек.

- Уверена, что советники директоров школ по воспитанию станут настоящими навигаторами детства, - рассказала ранее исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. - Задача - открыть ребенку мир возможностей, которые ему предлагают детские общественные объединения. Речь о том, чтобы слушать и слышать детей, быть с ними в едином информационном поле. Школьники хотят видеть советниками по воспитанию молодых современных людей, разбирающихся в инструментах, которыми дети познают мир, готовых транслировать запросы ребят школьной администрации.

Повысить квалификацию воспитателей поможет "Артек". Педагоги заочно освоят теорию, а в самом "Артеке" попробуют применить ее на практике.

В 2022 году конкурс пройдет во всех регионах РФ.