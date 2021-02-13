Разработаны правила строительства приютов для бездомных животных

Новости

Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля" 14:27
Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии 14:21
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя 13:57
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13:23
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ 13:23
Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией 13:10
В Москве мужчина погиб в шахте лифта 13:01
Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром 12:43
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 12:37
Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии 12:33
Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек 12:30
Москва прошла основную фазу снежного коллапса 12:13
США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа 12:13
СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию 11:39
Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
Андрей Бочкарев: Новая сцена "Уголка имени Дурова" откроется в марте 10:32
Рондон прошел медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт до конца сезона 10:27
В Москве к 10 утра пробки достигли 9 баллов 10:24
Андрей Бочкарев: Выполнено 90 процентов конструкции станции БКЛ "Давыдково" 10:11
Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии 09:50
Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Разработаны правила строительства приютов для бездомных животных

Текст: Марина Трубилина
Минстрой разработал правила проектирования и строительства приютов для животных.

Количество мест в существующих приютах (насчитывается 412 приютов и 219 пунктов передержки в 69 регионах) составляет лишь четверть от необходимого, отмечает пресс-служба ведомства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Столичным бездомным нужны теплые вещи

Год назад был принят закон об ответственном обращении с животными, где предусматривается, что все бездомные животные должны быть распределены в приюты. Новый свод правил устанавливает обязательные требования при их проектировании, позволит определить территории, которые можно выделять под такие объекты.

Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком много животных, выделяется недостаточная территория, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве, отмечает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми. Надеюсь, что это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и, по возможности, забирать их домой", - сказал он.

При разработке документа был изучен опыт Германии, США, уже существующих российских приютов, учтено мнение владельцев приютов, подчеркивает главный архитектор АО "ЦНИИПромзданий" Диана Лейкина.

Зарубежный опыт показывает, отмечают в Минстрое, что сегодня создается новое поколение приютов, которые становятся площадкой для общения человека и животных, местом, где люди находятся в постоянном контакте с животными, учатся заботиться и помогать им. В приютах проводят консультирование по поведению животных, их социализации, образовательные и волонтерские проекты, программы "Усыновление животных", "Возьми животное под опеку".

Фото: iStock
Животных запретят изымать за долги

В документе приюты классифицированы по принадлежности - они могут быть государственные, муниципальные и частные. Могут быть отдельно для собак или кошек и смешанного типа. По строительным характеристикам - капитальные здания, временные, модульные, в том числе из сборно-разборных конструкций.

Предусмотрены технологические и планировочные параметры, даны приемы компоновки вольеров и павильонов для содержания собак и кошек, с учетом ориентации павильонов по сторонам света и обеспечения достаточной инсоляции.

Определено, что в приюте должно содержаться не более 300 животных. Если же это число превышено, то павильоны с вольерами должны располагаться на расстоянии не менее 60 метров друг от друга, чтобы исключить возможность заражения в случае болезней. Есть требования по планировке вольеров - наличие закрытой и открытой части, ограничение визуального контакта между животными. Обязательна лечебная зона, где обеспечены условия для карантина, лечения животных. Предусмотрена возможность совместного содержания кормящих собак со щенками и кошек с котятами.

При проектировании должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны, утилизация стоков, снижение шума, озеленение по периметру участка, противопожарные требования, говорит директор ФАУ "ФЦС" Сергей Музыченко.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Соцсфера Правительство Минстрой

Главное сегодня

Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
Пушков объяснил суть внутренней политики США
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера