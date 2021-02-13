Разработаны правила строительства приютов для бездомных животных

Минстрой разработал правила проектирования и строительства приютов для животных.

Количество мест в существующих приютах (насчитывается 412 приютов и 219 пунктов передержки в 69 регионах) составляет лишь четверть от необходимого, отмечает пресс-служба ведомства.

Год назад был принят закон об ответственном обращении с животными, где предусматривается, что все бездомные животные должны быть распределены в приюты. Новый свод правил устанавливает обязательные требования при их проектировании, позволит определить территории, которые можно выделять под такие объекты.

Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком много животных, выделяется недостаточная территория, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве, отмечает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми. Надеюсь, что это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и, по возможности, забирать их домой", - сказал он.

При разработке документа был изучен опыт Германии, США, уже существующих российских приютов, учтено мнение владельцев приютов, подчеркивает главный архитектор АО "ЦНИИПромзданий" Диана Лейкина.

Зарубежный опыт показывает, отмечают в Минстрое, что сегодня создается новое поколение приютов, которые становятся площадкой для общения человека и животных, местом, где люди находятся в постоянном контакте с животными, учатся заботиться и помогать им. В приютах проводят консультирование по поведению животных, их социализации, образовательные и волонтерские проекты, программы "Усыновление животных", "Возьми животное под опеку".

В документе приюты классифицированы по принадлежности - они могут быть государственные, муниципальные и частные. Могут быть отдельно для собак или кошек и смешанного типа. По строительным характеристикам - капитальные здания, временные, модульные, в том числе из сборно-разборных конструкций.

Предусмотрены технологические и планировочные параметры, даны приемы компоновки вольеров и павильонов для содержания собак и кошек, с учетом ориентации павильонов по сторонам света и обеспечения достаточной инсоляции.

Определено, что в приюте должно содержаться не более 300 животных. Если же это число превышено, то павильоны с вольерами должны располагаться на расстоянии не менее 60 метров друг от друга, чтобы исключить возможность заражения в случае болезней. Есть требования по планировке вольеров - наличие закрытой и открытой части, ограничение визуального контакта между животными. Обязательна лечебная зона, где обеспечены условия для карантина, лечения животных. Предусмотрена возможность совместного содержания кормящих собак со щенками и кошек с котятами.

При проектировании должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны, утилизация стоков, снижение шума, озеленение по периметру участка, противопожарные требования, говорит директор ФАУ "ФЦС" Сергей Музыченко.