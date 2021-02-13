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13.02.2021 09:47
Рубрика: Общество

Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

Текст: Сергей Жуков

За ночь в Москве выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада - 24 мм. Об этом сообщили в метеобюро столицы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада - 65%, - ссылается на данные синоптиков "Интерфакс". - Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы".

Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы продолжает оставаться тяжелой. В настоящий момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность столичных дорог в 8 баллов. Лучше всего дело обстоит в центре города, а вот на МКАД сразу несколько участков окрашены в ярко-красный цвет.

В московских аэропортах более 50 авиарейсов были задержаны или прибыли с опозданием.

Как ожидается, мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, ослабнет к вечеру 13 февраля. Полностью же он прекратится только 14 февраля.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Последствия снегопада в Московском регионе

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