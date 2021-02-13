Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

За ночь в Москве выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада - 24 мм. Об этом сообщили в метеобюро столицы.

"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада - 65%, - ссылается на данные синоптиков "Интерфакс". - Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы".

Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы продолжает оставаться тяжелой. В настоящий момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность столичных дорог в 8 баллов. Лучше всего дело обстоит в центре города, а вот на МКАД сразу несколько участков окрашены в ярко-красный цвет.

В московских аэропортах более 50 авиарейсов были задержаны или прибыли с опозданием.

Как ожидается, мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, ослабнет к вечеру 13 февраля. Полностью же он прекратится только 14 февраля.