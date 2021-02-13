Для уборки снега в Москве могут временно перекрывать улицы и переулки

Москвичей предупредили о возможном частичном перекрытии улиц и переулков для уборки снега. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

"Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства.

Напомним, что для ликвидации последствий снежной стихии в столице привлечены 60 тысяч дворников, 13,5 тысячи единиц техники и 12 тысяч специалистов инженерных предприятий.