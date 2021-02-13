Двух детей, которых мать раздела на морозе, перевели из реанимации

Врачи перевели из реанимации в общую палату двоих детей, оставленных матерью на морозе в Новой Москве. Однако в реанимации остается третий ребенок. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - написала детский омбудсмен в Instagram.

По словам Кузнецовой, которая побывала у всех оставленных на морозе детей, старший пострадал больше всех. Также Анна Кузнецова пообщалась с молодым человеком, который нашел детей в лесу и вызвал скорую помощь.

"Им оказался молодой человек по имени Азиз. - написала Кузнецова. - Он пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил".

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").