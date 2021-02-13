Москва прошла основную фазу снежного коллапса

Основной удар стихии пришелся в ночь на субботу. Как ожидают синоптики, обильный снегопад продолжится до конца дня, и лишь воскресенье почти прекратится. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как рассказали метеоролог, пик стихии пришелся на ночные часы. В результате за минувшие сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Снег продолжит идти и в субботу, правда его интенсивность можно оценить как умеренную, ветер до 17 м/с, а температура воздуха опустится до -13...-18, на дорогах снежные заносы, "Ожидаем, что за сутки субботы в столице выпадет еще до 3-6 см снега, - сказала "РГ" Позднякова. - Более того, и в воскресенье не обойдется без снега. Но в этот выходной день столичный регион окажется в тылу циклона, выпадет не более 1-2 см осадков, особой погоды они уже не сделают, и можно будет идти раскапывать машины.

Напомним, ранее метеорологи обещали, что "снежный армагеддон" завалит столицу месячной нормой осадков.