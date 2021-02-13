На МКАД установят точки питания для водителей

Из-за ухудшения погоды в Москве власти решили установить пункты питания для водителей на МКАД.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, температура воздуха в ближайшие часы опустится до минус 27. По поручению главы города Сергея Собянина, решено установить более 40 точек питания на всем протяжении МКАД. Еда будет бесплатной.

Полевые кухни развернут в течение ближайших нескольких часов. Они должны в первую очередь должны помочь дальнобойщикам. Во время мощного снегопада многим из них пришлось ночевать в застрявших фурах.