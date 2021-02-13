Названы улицы в Москве, где перекроют движение транспорта для вывоза снега

С 23:00 для оперативного вывоза снега в Москве частично перекроют движение по Безымянному переулку - от Столового до Мерзляковского переулков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на: Хилковом переулке; Толмачевском переулке; Малом Афанасьевском переулке; Дурасовском переулке; 1-м Зачатьевском переулке; Малом Каретном переулке; 1-м Котельническом переулке; Крапивенском переулке; Крестовоздвиженском переулке; Курсовом переулке; Лиховом переулке; Медвежьем переулке; Петровском переулке; Малом Путинковском переулке; Рахманковском переулке; Скарятинском переулке; Скатерном переулке; улице Большая Дмитровка.