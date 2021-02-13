ТПУ "Аминьевское шоссе" заработает в 2022 году

ТПУ "Аминьевское шоссе" станет западными воротами города, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что в состав технологической части транспортно- пересадочного узла войдут станция БКЛ "Аминьевская", станция будущего МЦД-4 "Аминьевская", открытие которой запланировано на конец текущего года, отстойно-разворотная площадка для городских маршрутов, а также пешеходные переходы через улицу Матвеевскую и Проспект Генерала Дорохова.

Эксперты оценивают, что новым ТПУ будут пользоваться примерно 90 тысяч человек в сутки. Ввести в эксплуатацию технологическую часть транспортного узла планируется до 2023 года, а коммерческую часть в 2024 году. В ее составе будет многофункциональный торгово-деловой комплекс с подземной автостоянкой.

Все это позволит создать новые рабочие места в близлежащем районе Очаково-Матвеевское и снизить количество дефицитных услуг для его жителей.