В Подмосковье произошло обрушение в ТЦ

В Московской области обрушились конструкции торгового центра, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел днем в субботу в Щелкове. По предварительным данным, в сооружении обрушились перекрытия.

Подробности ЧП уточняются.

Позднее в МЧС России уточнили детали происшествия. Бригады экстренных служб прибыли к ТЦ на Центральной улице, 71. Там находится теннисный корт, примыкающий к торговой зоне. Часть сооружения накрыта надувной крышей, из-за утечки воздуха она начала сдуваться. Людей внутри нет.