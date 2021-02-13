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13.02.2021 11:49
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье произошло обрушение в ТЦ

Текст: Сергей Бабкин
В Московской области обрушились конструкции торгового центра, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел днем в субботу в Щелкове. По предварительным данным, в сооружении обрушились перекрытия.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Подробности ЧП уточняются.

Позднее в МЧС России уточнили детали происшествия. Бригады экстренных служб прибыли к ТЦ на Центральной улице, 71. Там находится теннисный корт, примыкающий к торговой зоне. Часть сооружения накрыта надувной крышей, из-за утечки воздуха она начала сдуваться. Людей внутри нет.

В МЧС опровергли информацию об обрушении крыши в ТЦ в Щелково
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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