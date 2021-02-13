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13.02.2021 18:19
Рубрика: Спорт

В регионах ЦФО на старты "Лыжни России" вышли тысячи человек

Текст: Елена Шулепова
Одними из наиболее массовых были старты в Рязанской области. Соревнования проводились одновременно во всех 28 районах. В них приняли участие около 5 тысяч человек - студенты, курсанты военных вузов, школьники и пожилые люди. Единственным условием было наличие справки, что не болеют COVID-19. Центральные старты впервые проходили на биатлонном комплексе "Алмаз". Как отмечали участники соревнований, здесь хорошая трасса, есть стационарные трибуны для зрителей, теплые раздевалки, удобный подъезд.

Лыжная гонка проводилась по двум дистанциям: 5 км для юношей и девушек 2003 года рождения и моложе и 10 км - для тех, кто старше 18 лет. По итогам победу одержали Иван Заикин, Вероника Зайцева, Дмитрий Скрыпников и Кристина Вакарина. Участники состязаний смогли пройти тестирование норматива ВФСК "ГТО" по виду "лыжные гонки". Гостей развлекали концертными номерами и кормили из "полевой кухни".

Фото: Олеся Нематова
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Участников "Лыжни России" в Белгороде приветствовал титулованный российский лыжник, Заслуженный мастер спорта РФ Александр Панжинский. "Мне очень приятно наблюдать, как столько людей приходит в выходной день на лыжную гонку. Я уверен, что за таким поколением огромное будущее", - отметил известный спортсмен, открывая соревнования.

В Белгородской области старты проходили на двух площадках - в областном центре и Губкине. На дистанции от 1 до 10 километров вышли более 4,5 тысячи человек. Была и развлекательная программа с розыгрышами ценных призов.

В Тульской области соревнования также проходили на двух площадках - в областном центре и Новомосковске. Традиционно старты проходили на Косой Горе в Туле, на лыжной базе имени Веденина. Для проведения соревнований было даже ограничено автомобильное движение на нескольких улицах поселка, чтобы участник и могли спокойно добраться от мест парковок до стартовой площадки. Всего в регионе приняли участие в традиционных зимних состязаниях около 4 тысяч человек. Самому маленькому из них - всего 2 года.

В Липецкой области в этом году впервые в соревнованиях "Лыжни России" принимала участие инклюзивная команда "Больше чем добро". Это команда семей, воспитывающих детей с аутизмом и синдромом Дауна. Всего же вышли на старты около 2 тысяч липчан. Начало соревнований положила гонка на 500 метров для участников до 10 лет, а основные забеги были на 5 и 10 километров.

Фото: iStock
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В Калуге "Лыжня России" из-за плохой погоды в этом году прошла без школьников - несовершеннолетним было предложено воздержаться от участие во всероссийских соревнованиях. Впрочем, молодежи постарше было много. На старт вышел и глава региона Владислав Шапша. По словам организаторов, снежный циклон, накрывший область в эти дни, заставил основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу.В областном центре лыжный кросс проходил на базе спортшколы по конному спорту. Кроме того, спортивные акции, как сообщил на своей страничке в соцсети глава региона, прошли также в Обнинске и Людиново. Всего на лыжи встали более тысячи человек.

В Иваново спортивная акция собрала в городском парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года около 150 лыжников. Соблюдая эпидемиологические предосторожности, в забегах не принимали участие люди старше 65 лет. Зато всероссийскую акцию поддержали спортсмены-десантники из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Из-за коронавирусных ограничений в этом году ивановцы отказались от торжественных церемоний открытия и награждений участников.

А во Владимире и Брянске из-за непогоды "Лыжня России" в субботу не состоялась. Так, во Владимирской области вторые сутки метет снег, дату, на которую переносятся соревнования пока не сообщают. В Брянске же уже известно, что массовая лыжная гонка состоится 27 февраля.

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