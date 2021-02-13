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13.02.2021 20:55
Рубрика: В мире

В Вязьме захоронили останки русских и французских солдат, погибших в 1812 году

Текст: Константин Волков
Останки 126 русских и французских солдат были торжественно захоронены на Екатерининском кладбище в Вязьме 13 февраля. Останки были обнаружены в братской могиле в ходе поисковых работ русско-французской экспедиции "По следам войны 1812 года" под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог".
Фото: Константин Волков Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков / РГ
В Москве представили останки "любимого полководца Наполеона"

Останки были разложены по восьми гробам, накрытым российскими и французскими флагами и преданы земле под залпы пушечного салюта.

В числе захороненных - трое подростков, вероятно барабанщиков и три женщины-вивандера (они заведовали полковыми столовыми и оказывали первую помощь). Как отметила антрополог, сотрудник Института археологии РАН Татьяна Шведчикова, в основном возраст погибших - от 30 до 39 лет все погибшие участвовали в битве под Вязьмой 3 ноября 1812 года, когда русские войска преследовали французов, отступающих из сожженной Москвы по старой Смоленской дороге.

На мероприятии присутствовали представители французского посольства в России, МИД РФ, Минобороны РФ, Россотрудничества, администрации Смоленской области и Вяземского района, а также - потомок наполеоновского маршала Мюрата - принц Понтекорво Иоахим Мюрат, великий князь Георгий Романов, прямой потомок фельдмаршала Михаила Кутузова - Юлия Хитрово, вице-президент РАН и директор Института археологии РАН Николай Макаров, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Кроме того, на кладбище были порядка ста реконструкторов в русской и французской форме времен войны 1812 года.

Как заявил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, "нынешнее перезахоронение останков - одно из важных событий для развития дружбы Франции и Россией. Тем более оно значимо в рамках текущего политического климата между Европой и Россией, поскольку позволяет сохранять дружбу Парижа и Москвы".

"Время и смерть объединяют всех", сказала в своем выступлении потомок Кутузова Юлия Хитрово. А принц Мюрат отметил, что нынешняя церемония "показывает взаимное уважение наших стран".

Фото: Н.Самокиш "Возвращение русских кавалергардов после атаки на французов под Аустерлицем".
Как Наполеон восхитился русскими кавалергардами при Аустерлице

Примечательно, что церемония прошла в год 200-летней годовщины смерти Наполеона Бонопарта, который скончался 5 мая 1821 года на острове Святой Елены. Франция планирует провести по этому поводу множество мероприятий, по размаху сопоставимых с празднованием 200-летия со дня рождения Наполеона в 1969 году.

Днем ранее в Институте археологии РАН были представлены найденные в 2019 году в Смоленске останки генерала Шарль-Этьена Гюдена де ла Саблоньера, которого называли "любимым полководцем Наполеона". Он умер в Смоленске в августе 1812 года в результате тяжелого ранения. Его сердце и ордена тогда же были отправлены в Париж и захоронены в пантеоне Дома инвалидов, однако о местонахождении тела не было известно до 2019 года, когда русско-французская экспедиция нашла останки полководца под построенной в советские времена танцплощадкой в центре Смоленска.

Предполагается, что останки Гюдена могут быть торжественно переданы французской стороне и захоронены в пантеоне Дома инвалидов 5 мая 2021 года.

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