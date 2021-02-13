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13.02.2021 22:34
Рубрика: Власть

Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять дней

Текст: Сергей Бабкин

На полную ликвидацию последствий мощного снегопада нормативы отводят пять дней. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Фото: Администрация Брянска
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Как отметил Петр Бирюков, коммунальные службы должны уложиться в пятидневный срок. На улицах круглосуточно работают более 70 тысяч человек и почти 14 тысяч уборочных машин.

"Мы помним подобные зимы: они были в 2013 и 2018 годах, - отметил Петр Бирюков. - Но в этот раз снегопад сопровождается еще и сильным понижением температуры до минус 20 градусов".

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