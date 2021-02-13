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13.02.2021 12:56
Рубрика: Общество

Занесенные снегом: рекордный снегопад преобразил Москву

Текст: Илья Максимов
Ночь с пятницы на субботу обернулась для столичного региона настоящим снежным апокалипсисом. Всего за какие-то 10-12 часов и без того огромные сугробы выросли в размерах более чем в два раза.

К утру укрывшая город белая пелена рассеялась, однако выпавших за ночь осадков с лихвой хватило, чтобы изменить некоторые дворы до неузнаваемости.

Там, где еще вчера из-под сугробов выглядывали припаркованные автомобили, теперь видны только снежные шапки. Там, где обычно можно увидеть детскую карусель и качели, едва проглядывает лишь самые их верхушки.

Учитывая ситуацию на дорогах, может оно и к лучшему. Для автолюбителей, недостаточно тщательно готовивших свои машины к зиме, любая поездка может обернуться подобием детских игр про путешествие к Северному полюсу - сначала придется раскопать транспортное средство, а потом прокапывать себе путь, чтобы выехать из двора.

Немногим легче приходится и пешеходам - несмотря на то, что коммунальные службы работают не покладая рук, тротуары местами заметает буквально через пять минут после того, как по ним проедет уборочная техника. Что и говорить - такого снегопада в Москве не было с 1973 года.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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И все же нельзя не признать, что экстремальный снегопад - это не только множество испытаний для городских служб и москвичей, но и настоящая зимняя сказка. Снег столице к лицу, и спорить с этим бесполезно, ведь Москва - совершенно точно лучший город зимы.

Как ожидается, мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, ослабнет лишь к вечеру 13 февраля. Полностью же он прекратится только 14 февраля.

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