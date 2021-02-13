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13.02.2021 11:20
Рубрика: Спорт

Более 500 участников "Лыжни России" вышли на старт на острове Русском

Текст: Юрий Батин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владивосток одним из первых в стране присоединился к всероссийской массовой гонке "Лыжня России - 2021". Муниципальный этап соревнований прошел на лыжной трассе в районе школы № 5 на острове Русском.

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Как сообщила пресс-служба мэрии города, участие в стартах приняли более 500 человек. В числе вышедших на лыжню - губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк.

Первыми участниками гонки стали дети. Они преодолели дистанцию в 3,5 километра. Взрослые, в зависимости от уровня подготовки и возраста, бежали 3,5 и 10 километров.

"Наша лыжная трасса пользуется большой популярностью. С начала сезона ее посетили более 25 тысяч человек. В следующем году планируем сделать здесь трассу на пять километров и увеличить количество лыж в бесплатном прокате, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к этому виду спорта", - отметил Олег Гуменюк.

Администрация Владивостока не только обустроила саму трассу, но и установила теплые раздевалки, кафе. Здесь же работает бесплатный прокат лыж. Благодаря искусственному освещению, кататься можно не только днем, но и по вечерам.

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