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13.02.2021 09:52
Рубрика: Спорт

Елена Вяльбе дала старт "Лыжне России" в Магадане

Текст: Юрий Батин

Старт соревнованиям "Лыжня России" в Магадане дала президент Федерации лыжных гонок России, пятикратная победительница общего зачета Кубка мира, трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница звания "Почетный гражданин Магадана" Елена Вяльбе.

Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости
В "Лыжне России" примут участие более 1,5 миллиона человек

Перед стартом прославленная лыжница обратилась к участникам гонки:

- Дорогие земляки, я вас поздравляю с праздником лыжных гонок. Желаю вам удачного старта, быстрых лыж и справедливых судей.

В состязаниях приняли участие несколько сотен спортсменов разного уровня подготовки и возрастов. Как сообщила пресс-служба мэрии города, вместе с магаданцами дистанцию пробежал олимпийский чемпион в марафоне, победитель многодневной лыжной гонки Тур де Ски Александр Легков.

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