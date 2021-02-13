Елена Вяльбе дала старт "Лыжне России" в Магадане

Старт соревнованиям "Лыжня России" в Магадане дала президент Федерации лыжных гонок России, пятикратная победительница общего зачета Кубка мира, трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница звания "Почетный гражданин Магадана" Елена Вяльбе.

Перед стартом прославленная лыжница обратилась к участникам гонки:

- Дорогие земляки, я вас поздравляю с праздником лыжных гонок. Желаю вам удачного старта, быстрых лыж и справедливых судей.

В состязаниях приняли участие несколько сотен спортсменов разного уровня подготовки и возрастов. Как сообщила пресс-служба мэрии города, вместе с магаданцами дистанцию пробежал олимпийский чемпион в марафоне, победитель многодневной лыжной гонки Тур де Ски Александр Легков.