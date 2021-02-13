На Приморье и Сахалин обрушится мощный циклон

Сформировавшаяся над Хабаровским краем и Амурской областью фронтальная зона в воскресенье окажется над югом Приморья и создаст условия для зарождения мощного циклона, сообщает Примгидромет.

Непогода распространится вдоль побережья Приморского края на северо-восток, к острову Сахалин. Как отмечает начальник Примгидромета Борис Кубай, в нынешнем сезоне это будет первый мощный циклон, который вызовет сильные снегопады и метель на Сахалине в период 16 - 17 февраля.

По прогнозам синоптиков, в Приморье в период 15 - 17 февраля будут наблюдаться снег, на восточном побережье сильный, метель и штормовой ветер. В Японском море и особенно в Татарском проливе ветер может достигать ураганной силы, высота волн и быстрое обледенение судов будут опасны для мореплавания.