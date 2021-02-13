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13.02.2021 11:40
Рубрика: Спорт

Оренбургский губернатор примет участие в "Лыжне России"

Текст: Наталья Саванкова

В субботу жители регионов Поволжья, несмотря на сложные погодные условия, примут участие в самом массовом забеге сезона "Лыжня России". В Оренбурге организаторы ожидают порядка шести тысяч человек. Для них подготовили трассу, обустроили парковки и теплые раздевалки. Участников гонки обещают напоить горячим чаем.

Фото: iStock
В Омске и на Алтае стартовала "Лыжня России-2021"

Участие в забеге подтвердил губернатор Денис Паслер. Накануне он сообщил об этом на своей странице в соцсетях.

"Завтра собираюсь пробежать дистанцию по Зауральной роще. В полдень там запланирован старт "Лыжни России". Стараюсь не пропускать", - написал глава региона.

В Пензе "Лыжня России-2021" пройдет в формате зимнего праздника с полевой кухней и выступлением музыкантов и артистов. На лыжне ожидают около пяти тысяч человек. Все участники соревнований, дошедшие до финиша, получат сувениры - вязаные шапки с символикой соревнований. Лучшие лыжники в каждом забеге по возрастным категориям будут отмечены кубками и медалями.

Эпидемиологическая ситуация в регионах Поволжья позволяет проводить всероссийские спортивные мероприятия, но при этом продолжает действовать требование Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции. В Самаре, чтобы не допустить скопления народа, проведут девять забегов, а возраст участников гонки ограничили до 65 лет. Номера лыжникам начали выдавать с пятницы.

"Лыжня России" - проводится ежегодно во вторые выходные февраля. В этом году соревнования среди пройдут в 39-й раз. Женщинам и мужчинам предстоит преодолеть десять километров, детям до 18 лет - пять километров. Состоится и массовый забег на дистанцию 2021 метр.

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