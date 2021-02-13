В Уфе прошел массовый лыжный забег

Во всех городах и районах Башкирии 13 февраля проходила Всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2021". В Уфе организовали забег на семи площадках: в стартовом городке "Баланово", на стадионах имени Николая Гастелло и "Водник", в деревне "Локотки", в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" и в парке "Лесоводов".

В частности, на стадион имени Николая Гастелло в Уфе участники пришли за несколько часов до начала мероприятия. Ранее появление они объяснили тем, что соскучились по таким масштабным мероприятиям, которые из-за коронавируса давно не проводились.

На спортивной площадке собралось более 2000 человек. Лыжникам предстояло преодолеть расстояние длиною 1.18 км. Дистанция, конечно, небольшая, но, как пояснили организаторы, главная цель - чтобы люди получили удовольствие и положительные эмоции, а не устали.

- В этом году лыжные гонки проходят 39-й раз, - отметил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Калининского района Уфы Рушан Абушахмин. - Но впервые они проводятся два дня подряд. Накануне соревновались представители общеобразовательных школ. А сегодня собрались все желающие, и хочу отметить, что мы наблюдаем максимальное количество людей. Кстати, для желающих организовали турнир по футболу и хоккею, а для детей придумали различные игры. Решили провести как можно больше спортивных развлечений, а не зацикливаться только на одном. Чем разнообразнее, тем лучше!

Резида Исмагилова, которой в этом году исполнится 79 лет, активно разминается перед стартом. Пришла она со своими подругами.

- Мы занимаемся скандинавской ходьбой, но до этого момента на лыжах каталась только раз, - смеется бабушка. - Мне интересно пробовать себя везде, несмотря на возраст. Поставила цель - прийти не последней. Хотелось бы прибежать "в золотой середине". Тогда бы уже считала себя победительницей.

Эльвира Земдиханова с младшим сыном поддерживает мужа Ильнура. Изначально она тоже планировала участвовать в забеге, но из-за перелома от идеи пришлось отказаться.

- Мы и сыновей приучаем к зимним видам спорта, - признается девушка, - потому что, считаю, что занятия на свежем воздухе укрепляют здоровье и иммунитет, делают человека сильнее. Кроме того, это хорошее средство для поднятия настроения. И такие соревнования - наглядный пример подрастающему поколению, почему надо активно проводить время и заниматься физкультурой.

Участник Юлай Ганиев за 20 лет не пропустил ни одно подобное мероприятие. Он не профессионал, любитель. Но каждый день ходит кататься на лыжах вне зависимости от погоды.

- Сегодня гонюсь не за победой и наградами, а за прекрасными впечатлениями. Мне 71 год, но не чувствую себя на свой возраст. Благодаря занятиям на лыжах не старею душой и все время нахожусь в тонусе, - признается Юлай Ганиев. - Тем более побывать среди единомышленников с похожими взглядами и увлечениями всегда здорово. Когда еще выпадет такая возможность?

Всех участников разделили по возрастным группам. С первых минут восьмиклассница Дарья Руденко оторвалась от соперников и удивила судей мастерским катанием. Как оказалось в дальнейшем, девушка занимается биатлоном в течение последних шести лет и все дни, кроме воскресенья, проводит на тренировках.

- Зимой практически каждый день участвую в соревнованиях. Мой кумир - биалонист Йоханес Бе из Норвегии, - признается школьница. - Стремлюсь к его результатам и достижениям. В следующем году должна выступать за республику, поэтому придется еще больше работать.