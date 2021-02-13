В Омске и на Алтае стартовала "Лыжня России-2021"

Всероссийские соревнования "Лыжня России" стартовали 13 февраля только в трех регионах Западной Сибири. На лыжи массово встали жители Омской области Республики Алтай и Алтайского края. Еще в трех регионах забеги перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

При этом в Алтайском крае лыжные старты разбили на два дня. "13 февраля соревнования "Лыжня России-2021" проходят во всех городах и районах края, кроме Барнаула. А центральный старт гонки в Барнауле назначен на 14 февраля. Лыжников примет база отдыха "Славное", - пояснили "РГ" в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

В Омской области все гонки и главная - на стадионе Омского государственного аграрного университета, и муниципальные - в 16 районах районах проходят сегодня. По оценкам правительства региона, на лыжню выйдут в общей сложности около восьми тысяч участников. В этом году спортсмены и любители лыжного спорта преодолевают три дистанции. Самые младшие участники бегут два километра, юноши и девушки соревнуются на пятикилометровой дистанции, а спортсмены постарше - на десятикилометровой.

В Республике Алтай, несмотря на морозную погоду, также не стали переносить старты и на лыжной базе "Еланда" в Горно-Алтайске собралось достаточно много спортсменов и любителей лыжных гонок разных возрастов.

А вот в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях лыжные гонки пройдут позже. "В связи с неблагоприятными погодными условиями старт всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" перенесен на 14 февраля", - пояснили в министерстве спорта Кузбасса.

Действительно, с 11 февраля в Сибири установилась морозная погода, столбики термометров доходят до 30-33 градусов, но к 14 февраля синоптики обещают потепление. Поэтому в Новосибирской области главная лыжная гонка страны тоже стартует 14 февраля. А в Томской области традиционные забеги "Лыжня России" запланированы на 27-28 февраля.