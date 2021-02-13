Балтийское море в районе Калининграда замерзло впервые за много лет

В Калининградской области Балтийское море покрылось толстым слоем льда.

Как сообщил канал "Россия 24", это редкое явление для региона с мягким климатом. Обычно Балтийское море у его берегов не замерзает. Припай - прибрежный лед - в последний раз здесь наблюдали еще в прошлом веке, когда зимы были гораздо холоднее, чем сейчас.

Образовавшееся ледовое поле достигает сотен метров в ширину. На Куршской косе оно простирается так далеко, что не видно открытой воды.

По словам доценты кафедры географии океана БФУ имени Канта Николая Белова, на море в районе Калининграда этой зимой образовался классический ледовый припай. Для здешних мест его можно назвать экзотикой. Обычно он появляется в северных районах Балтийского моря - в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

Непривычные зимние пейзажи привлекают множество местных жителей и туристов. Они фотографируют причудливые ледовые фигуры и делятся впечатлениями в соцсетях.