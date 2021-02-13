Петербургские ученые нашли ранее неизвестный автограф Пушкина

Петербургские ученые обнаружили неизвестный прежде автограф Александра Пушкина. Ценную находку сделали в архиве братьев Тургеневых из фондов Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

Об этом рассказала старший научный сотрудник Пушкинского дома Наталья Хохлова в эфире программы "Имя Пушкинского Дома".

По ее словам, обнаруженный автограф датируется 16 января 1837 года и является одним из последних - меньше, чем через месяц, поэт погиб. Он представляет собой записи Александра Пушкина (текстовые вставки и отдельные исправления) в рукописи Александра Тургенева, предназначенной для публикации в "Современнике".

Александр Тургенев был историком, в частности он собирал материалы по российской истории в парижских архивах. Об этом и шла речь в рукописи, которая предназначалась для отправки его начальнику по службе князю Александру Голицыну. Часть собранного Александр Пушкин планировал впоследствии опубликовать в петербургском журнале "Современник", который поэт основал в 1836 году.

Пушкин как друг Тургенева и будущий издатель редактировал его письма перед отправкой Голицыну, оставляя на них свои пометки. Возвращая бумаги Тургеневу, поэт сопроводил их советом "вымарать казенные официальные фразы и также некоторые искренние душевные слова". И резюмировал: "Статья глубоко занимательная".

По словам Натальи Хохловой, находка ценна еще и тем, что редакторских материалов журнала "Современник" сохранилось очень мало. Найденный автограф остался лишь потому, что идея публикации писем Голицына в журнале не была доведена до конца. В противном случае рукопись с правками, скорее всего, была бы уничтожена.

Справка "РГ"

Семейный архив братьев Тургеневых насчитывает около пяти тысяч единиц хранения: отчеты, письма, записки и так далее. В начале 1900-х годов он был передан Академии наук как исторический памятник. Сейчас он находится в фондах Пушкинского дома.