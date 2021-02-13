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13.02.2021 12:48
Рубрика: Спорт

В Ленинградской области стартовала "Лыжня России-2021"

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Сегодня в Ленинградской области состоялась официальная церемония XXXIX Всероссийской гонки "Лыжня России-2021". Старт массовому лыжному забегу был дан в Лодейном Поле на базе детско-юношеской спортивной школы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как сообщают в правительстве Ленинградской области, В "Лыжне России" принимают участие как профессиональные спортсмены, так и лыжники-любители из всех районов. А также студенты университета имени Александра Пушкина, представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания региона.

Дистанции разделены по возрастным категориям: пять километров для лыжников до 2003 года рождения, десять километров - от 2002 года рождения и старше. Победители получат медали и памятные призы от министерства спорта РФ.

Покататься на лыжах можно не только в рамках всероссийских соревнований, но и просто так. Оборудованные трассы есть в каждом районе Ленинградской области.

СПИСОК ТРАСС

- Волховский район: лыжная база "Двугорье" (Волхов),

- Всеволожский район: Румболовский парк (Всеволожск), Кавголово, Павлово,

- Выборгский район: лыжная база на Батарейной горе (Выборг),

- Гатчинский район: парк Зверинец (Гатчина),

- Кингисеппский район: Кингисепп, трасса на ул. Комсомоловки, 10 (Кингисепп),

- Кировский район: трасса в микрорайоне Марьино (Кировск),

- Лодейнопольский район: лыжная база "Озерко",

- Ломоносовский район: "Туттари-парк" (деревня Ретселя),

- Приозерский район: лыжня на старом аэродроме, лыжня на стадионе на улице Калинина (приозерск), курорты "Игора", "Снежный", "Красное озеро", "Золотая долина", база "Самая Ладога",

- Сланцевский район: стадион " Шахтер" (Сланцы).

- Сосновый Бор: Липово, парк Приморский,

- Тихвинский район: трасса в районе Лысой горы (Тихвин),

- Тосненский район: поселок Шапки, Школьная улица, 8.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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