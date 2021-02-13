В Ленинградской области стартовала "Лыжня России-2021"

Сегодня в Ленинградской области состоялась официальная церемония XXXIX Всероссийской гонки "Лыжня России-2021". Старт массовому лыжному забегу был дан в Лодейном Поле на базе детско-юношеской спортивной школы.
Как сообщают в правительстве Ленинградской области, В "Лыжне России" принимают участие как профессиональные спортсмены, так и лыжники-любители из всех районов. А также студенты университета имени Александра Пушкина, представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания региона.
Дистанции разделены по возрастным категориям: пять километров для лыжников до 2003 года рождения, десять километров - от 2002 года рождения и старше. Победители получат медали и памятные призы от министерства спорта РФ.
Покататься на лыжах можно не только в рамках всероссийских соревнований, но и просто так. Оборудованные трассы есть в каждом районе Ленинградской области.
- Волховский район: лыжная база "Двугорье" (Волхов),
- Всеволожский район: Румболовский парк (Всеволожск), Кавголово, Павлово,
- Выборгский район: лыжная база на Батарейной горе (Выборг),
- Гатчинский район: парк Зверинец (Гатчина),
- Кингисеппский район: Кингисепп, трасса на ул. Комсомоловки, 10 (Кингисепп),
- Кировский район: трасса в микрорайоне Марьино (Кировск),
- Лодейнопольский район: лыжная база "Озерко",
- Ломоносовский район: "Туттари-парк" (деревня Ретселя),
- Приозерский район: лыжня на старом аэродроме, лыжня на стадионе на улице Калинина (приозерск), курорты "Игора", "Снежный", "Красное озеро", "Золотая долина", база "Самая Ладога",
- Сланцевский район: стадион " Шахтер" (Сланцы).
- Сосновый Бор: Липово, парк Приморский,
- Тихвинский район: трасса в районе Лысой горы (Тихвин),
- Тосненский район: поселок Шапки, Школьная улица, 8.