В Петербурге произошел пожар на атомном ледоколе "Урал"

В Санкт-Петербурге, на территории "Балтийского завода судостроения" произошел пожар на строящемся универсальном атомном ледоколе "Урал". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило ночью, в 00.45. Оказалось, что на ледоколе загорелась пластиковая труба воздуховода. На место выехали двадцать спасателей и четыре единицы техники. Уже через час, в 01.42 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

На заводе уточняют, что возгорание было минимальным и не причинило заметного ущерба строящемуся судну.

"Урал" является вторым серийным атомным ледоколом проекта 22220. Наряду с другими атомоходами проекта он станет одним из самых больших и самых мощных ледоколов в мире. Срок сдачи заказа - август 2022 года.