Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #защитим ветеранов

Участники Российского движения школьников в Ленинградской области с помощью дронов с включенными фонариками выложили в ночном небе надпись "#защитим ветеранов". В небо поднялось 300 квадрокоптеров, которые сложились в важный хештег.​

Видеозапись акции активисты выложили на канале детско-юношеской организации в Youtube. На видео показано, как мальчишки и девчонки готовят дроны к полету и запускают в темное небо.

"Героям Великой Отечественной войны сегодня нужна поддержка, и наши ребята не остались в стороне", - отметили в организации.