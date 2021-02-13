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Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
13.02.2021 16:59
Рубрика: Общество

Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #защитим ветеранов

Фото: youtube/ Российское движение школьников Фото: youtube/ Российское движение школьников
Фото: youtube/ Российское движение школьников

Участники Российского движения школьников в Ленинградской области с помощью дронов с включенными фонариками выложили в ночном небе надпись "#защитим ветеранов". В небо поднялось 300 квадрокоптеров, которые сложились в важный хештег.​

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Видеозапись акции активисты выложили на канале детско-юношеской организации в Youtube. На видео показано, как мальчишки и девчонки готовят дроны к полету и запускают в темное небо.

"Героям Великой Отечественной войны сегодня нужна поддержка, и наши ребята не остались в стороне", - отметили в организации.

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