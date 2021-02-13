На Крым обрушился мощный снегопад

В Крыму уже двое суток продолжается мощный снегопад. Наибольшая высота снежного покрова достигает в Симферополе и Бахчисарайском районе. Со вчерашнего дня температура воздуха в Симферополе понизилась с плюс 6 градусов утром до минус 7 градусов в настоящий момент.

- По данным метеостанции, в Симферополе на 9 утра в субботу высота снежного покрова составляет 28 сантиметров, в Почтовом (Бахчисарайский район) - 31 сантиметр. Снег продолжает идти, - сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.

На Ангарском перевале, который транспортно связывает центральную часть полуострова с южным берегом Крыма высота снежного покрова достигла 20 сантиметров, а на горе Ай-Петри - 16 сантиметров. В горах снегопад сопровождается сильным ветром. По данным метеокарт, в Восточном Крыму на Керченском полуострове снега нет. Жители города Щелкино на берегу Азовского моря сообщили "РГ", что в их населенном пункте лишь вчера был небольшой снег, а сегодня солнечно и ветрено.

Накануне МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. Коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Холодная и снежная погода ожидается в Крыму всю следующую неделю. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4 - 6 градусов мороза днем и 9 - 14 ночью. Лишь к следующим выходным в Крыму потеплеет до плюсовых значений.