На Кубани из-за непогоды приземлились три лайнера, летевшие в Крым

На Кубани 13 февраля из-за снегопада оказались вынуждены приземлиться три самолета, летевшие в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Утром в кубанской столице приземлился лайнер, направлявшийся в Симферополь из аэропорта Шереметьева. В Крыму он не смог сесть из-за того, что на взлетно-посадочной полосе проводились экстренные работы по очистке ее от снега. Чуть позже другой самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург - Симферополь также был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Анапе. Взлетно-посадочная полоса в столице Крыма к тому времени была по-прежнему занесена снегом.

Сейчас на посадку в Краснодар идет рейс NSW123 авиакомпании "Северный ветер". Лайнер Airbus A321 с 220 пассажирами на борту первоначально летел по маршруту Шереметьево - Симферополь, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар. Но теперь самолет также вынужден приземлиться в столице Кубани из-за непрекращающейся непогоды в Крыму. Взлетно-посадочная полоса в Симферополе все еще занесена снегом, ее расчищают.

Кроме этого, восемь самолетов утром 13 февраля не смогли приземлиться в Сочи из-за сильнейшего штормового ветра. Один из них, летевший из Воронежа, ушел на запасной аэропорт в Анапу, два, из Москвы и Новосибирска, приземлились в Краснодаре. Еще пять рейсов (четыре из Москвы, один из Кирова) были вынуждены отправиться на запасной аэродром в Минеральные Воды.