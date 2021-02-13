На Кубани из-за непогоды приземлились три лайнера, летевшие в Крым

Новости

В Ереване произошло сильное землетрясение 15:34
Из-за снегопада водители поехали по МКАД против движения 15:06
Для уборки снега в Москве могут временно перекрывать улицы и переулки 15:03
Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников 15:00
Росавиация: Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме 14:55
Александрова и Хачанов завершили выступления на Australian Open 14:45
Южная Корея возобновит паромное сообщение по трагическому маршруту "Севоля" 14:27
Ким Чен Ын устроил разнос подчиненным на пленуме партии 14:21
Кузнецова призвала повышать значимость профессии детского воспитателя 13:57
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13:23
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ 13:23
Работа советников-воспитателей в школах не будет связана с идеологией 13:10
В Москве мужчина погиб в шахте лифта 13:01
Ученый рассказал, кому больше грозит постковидный синдром 12:43
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 12:37
Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии 12:33
Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс. человек 12:30
Москва прошла основную фазу снежного коллапса 12:13
США по-прежнему будут добиваться экстрадиции Ассанжа 12:13
СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию 11:39
Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой версии "Трех мушкетеров" 11:25
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Финансовой грамотностью граждан займутся четыре вуза 11:00
Андрей Бочкарев: В 2021 году в столице станет меньше на 25 долгостроев 10:35
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 14:41
Рубрика: Экономика

На Кубани из-за непогоды приземлились три лайнера, летевшие в Крым

Текст: Юрий Гень
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани 13 февраля из-за снегопада оказались вынуждены приземлиться три самолета, летевшие в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
В Домодедово задержали десятки рейсов

Утром в кубанской столице приземлился лайнер, направлявшийся в Симферополь из аэропорта Шереметьева. В Крыму он не смог сесть из-за того, что на взлетно-посадочной полосе проводились экстренные работы по очистке ее от снега. Чуть позже другой самолет, летевший по маршруту Санкт-Петербург - Симферополь также был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Анапе. Взлетно-посадочная полоса в столице Крыма к тому времени была по-прежнему занесена снегом.

Сейчас на посадку в Краснодар идет рейс NSW123 авиакомпании "Северный ветер". Лайнер Airbus A321 с 220 пассажирами на борту первоначально летел по маршруту Шереметьево - Симферополь, сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар. Но теперь самолет также вынужден приземлиться в столице Кубани из-за непрекращающейся непогоды в Крыму. Взлетно-посадочная полоса в Симферополе все еще занесена снегом, ее расчищают.

Кроме этого, восемь самолетов утром 13 февраля не смогли приземлиться в Сочи из-за сильнейшего штормового ветра. Один из них, летевший из Воронежа, ушел на запасной аэропорт в Анапу, два, из Москвы и Новосибирска, приземлились в Краснодаре. Еще пять рейсов (четыре из Москвы, один из Кирова) были вынуждены отправиться на запасной аэродром в Минеральные Воды.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Кабмин одобрил вопрос об электронных торгах квартирами должников
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами
Минтруд должен внести предложения по повышению зарплат бюджетников
В Госдуме опровергли американские обвинения в нарушениях прав человека в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера